Viets: Kosovës i duhet një qeveri stabile

Ambasadorja e Gjermanisë në Kosovë, Angelika Viets, gjatë një interviste ekskluzive për gazetën ‘Zëri’ ka thënë se rënia e PDK-së dhe ngritja e ‘Vetëvendosjes’ kanë qenë të pritshme në këto zgjedhje. Ajo ka shtuar se Kosovës i duhet një qeveri stabile, pasi që para vendit janë shumë sfida të mëdha.

Sipas saj, nëse Qeveria me në krye Haradinajn do t’i ketë vetëm 61 vota dhe opozita e re do të sillej në Parlament si kreu i AAK-së kundër demarkacionit, atëherë nuk do të ketë stabilitet në vend

Rënia e Partisë Demokratike të Kosovës(PDK) në zgjedhjet e qershorit ka qenë e pritur, përderisa parashihej që ‘Vetëvendosje’ do të ketë rritje në vota. Megjithatë, ka qenë e qartë që rezultati zgjedhor nuk do të mundësoj deri në atë masë që një parti e vetme, apo një koalicion do të ishte në gjendje ta krijonte një shumicë stabile në Parlament.

Kështu ka deklaruar ambasadorja e Gjermanisë në Kosovë, Angelika Viets, gjatë një interviste ekskluzive për gazetën ‘Zëri’, duke shtuar se nga bisedat që i kanë pasur me qytetarët e Kosovës e kanë fituar përshtypjen se janë të pakënaqur me gjendjen politike në vend.

Ambasadorja e shtetit më të fuqishëm në Evropë thotë se janë të interesuar që në Kosovë të formohet një Qeveri stabile, por, siç thotë ajo, se si do të zhvillohen gjërat më tute kjo mbetet të shihet, për faktin se për detyrat që i ka vendi përpara nevojitet stabilitet, përfshirë këtu formimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, Demarkacionin me Malin e Zi si kusht për liberalizim të vizave me BE-në, dialogun me Serbinë.

‘Të gjitha këto janë sfida shumë të mëdha të cilat një qeveri mund t’i çoj përpara vetëm me vullnet shumë të fortë. Nëse kjo qeveri e ka këtë vullnet me 61 vota, atëherë gjithcka është në rregull, mirëpo rreziku është që të mos jetë kështu’, shprehet Viets.

Ambasadorja gjermane ka kujtuar faktin se në qeverisjen e kaluar Ramush Haradinaj, i cili është kandidat i koalicionit PAN për kryeministër, ka bërë pjesë në grupin e opozitës që e kanë vënë në dispozicion gazin lotësjellës për të kundërshtuar vendimet e Parlamentit, përkatësisht për marrëveshjen e Demarkacionit.

Sipas saj, nëse Haradinaj do të jetë në krye të Qeverisë dhe opozita e re do të sillet në të njejtën mënyrë, atëherë, siç thotë ajo, nuk mund të flasim për stabilitet në vend.

‘Haradinaj ka qenë një prej kundërshtuesit më të zëshëm të Demarkacionit, i cili përveç se ka refuzuar këtë marrëveshje ka sjellë edhe argumentet e tij pse nuk duhet të votohet marrëveshja. Tani nuk e di se si do të veproj ai në të ardhmen, mirëpo ajo që mund të marr me mend është se kjo çështje mund të zgjatet deri në pafundësi dhe Kosova do të mbetet pa liberalizim të vizave’, shprehet Viets.

Gjatë kësaj interviste për ‘Zërin’ ambasadorja gjermane ka folur edhe për nevojën e luftimit të korrupsionit në Kosovë, miratimin e Ligjit për konfiskim të pasurisë së paligjshme, procesin e liberalizimit të vizave me BE-në, përfshirjen e presidentit Thaçi në bisedimet me Serbinë, etj.