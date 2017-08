Vetura godet tri femra në Lipjan

Përmes raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës është bërë e ditur se të shtunën në fshatin Llabjan të Lipjanit, i dyshuari-mashkull për shkak të mospërshtatjes së shpejtësisë me kushtet e rrugës ka goditur me veturë tri këmbësore femra.

Viktimat kanë pësuar lëndime trupore dhe të njëjtat janë dërguar për tretman mjekësor në QKU.

Ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje.

Njoftimi i plotë i policisë:

Fsh. Llabjan, Novobërdë 19.08.2017-20:05. Është arrestuar i dyshuari mashkull K-Shqiptar pasi qe i njëjti përderisa ishte duke lëvizur me veturë dhe duke mos përshtatur shpejtësinë e lëvizjes me kushtet e rrugës, godet tre këmbësoret-viktimat femra K-Shqiptare. Viktimat kane pësuar lëndime trupore dhe te njëjtat janë dërguar për tretman mjekësor ne QKUK-Prishtine. Me urdhër te prokurorit i dyshuari dërgohet ne mbajtje.

Policia e Kosovës vazhdimisht po bën apel për kujdes të shtuar në komunikacion. Bazuar në raportin e policisë vetëm gjatë ditës së shtunë kanë ndodhur 14 aksidente me të lënduar, 27 të tjëra pa të lënduar si dhe janë shqiptuar 1856 tiketa trafiku për kundërvajtësit në komunikacion.