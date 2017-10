Vettel, me kaskë të re në Austin (Foto)

Sebastian Vettel vjen me një risi në çmimin e madh të Austinit, në Shtetet e Bashkuara. Piloti gjerman i Ferrarit do të përdorë një kaskë të re, në provat zyrtare, që do të mbahen sonte në orën 23:00 dhe garën që do të startojë nesër në orën 21:00.

Vettel vijon të jetë pretendent për titull, por vetëm matematikisht, sepse diferenca me Hamiltonin është 59 pikë, kur kanë mbetur edhe 4 gara nga fundi. Me sa duket, gjermani shpreson që kaska e re t’i sjellë fat dhe të ndodhë ndonjë mrekulli, për të arritur te titulli për pilotë.