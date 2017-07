Vetitë shëruese të mjedrës

Mjedrat thuhet se e përmirësojnë kujtesën, forcojnë eshtrat, ndikojnë mirë në shëndetin e lëkurës dhe mund të përdoren edhe gjatë shtatzënisë, pasi posedojnë sasi të lartë me nutrirente.

Është shumë e dobishme për të gjithë ata që duan të përmirësojnë tretjen, ta forcojnë sistemin imun, të mundësojnë funksionim të shëndetshëm të zemrës, parandalojnë kancerin, por edhe ndihmojnë te leukemia

Antioksiduesit e pranishëm në mjedra parandalojnë ndikimin e dëmshëm të radikaleve të lira, e mbrojnë sistemin kardiovaskular, parandalojnë plakjen e hershme, ndikojnë kundër ndikimit të dëmshëm të rrezeve të diellit në lëkurë duke ndihmuar njëkohë- sisht kundër kancerit të lëkurës.

Për të forcuar efektin e tyre të shëndetshëm, nevojitet që t’i kombinoni edhe me ndonjë lloj tjetër të frutave të malit, sepse në këtë mënyrë ruhen edhe më shumë vlerat ushqyese që ka. Mënyra më e fortë dhe më e dobishme për shëndetin është nëse konsumohen bashkë me boronica dhe me rrush pa fara. Antioksiduesit po ashtu kanë efekt kundër viruseve dhe baktereve.