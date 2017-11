Vetëvendosje merr të gjitha votat me postë në Prizren

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve sapo ka përfunduar numërimi i votave – vetëm me postë, për komunën e Prizrenit.

Nga 45 vota sa kanë qenë të dërguara me postë, Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 44 vota, kurse Shaqir Totaj i PDK-së, asnjë dhe një fletëvotim ka munguar.

Pas numërimit të votave me postë, ka filluar edhe numërimi i votave të personave me nevoja të veçanta dhe më pas do të numërohen ato me kusht.