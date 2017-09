Vetëvendosje hap fushatën zgjedhore në Prizren (VIDEO)

Me moton “Ndryshimi ka filluar” AAK sot pasdite hapi fushatën për zgjedhje lokale.Anëtari i AAK-së Blerim Kuqi ka prezantuar një nga një kandidatët për kryetarë nga radhët e AAK-së duke filluar me kandidatin për Prishtinën Arbër Vllahiun.Kuqi tha se ndryshimi do të fillojë në shumë fusha nëpër komuna të cilat do t’i fitojë AAK. Sipas tij ndryshime do të ketë në sektorin e arsimit, zhvillimit ekonomik, shëndetësi dhe rini. Kryeministri Ramush Haradinaj njëherësh kryetar i AAK tha se shërbimet e tij për partinë do të jenë pas orarit të punës...