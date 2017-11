Vetëm 18 muaj jetë, nusja me kancer martohet me dashurinë e jetës (Foto)

Një vajzë, e cila u diagnostikua me kancer të avancuar në kurriz, është martuar me dashurinë e jetës së saj.

Martine Kilminister, u paralizua dhe humbi aftësinë e saj për të ecur 4 javë pasi mjekët zbuluan se vuante nga kanceri dhe se i kishin mbetur vetëm 18 muaj jetë.

Lajm i papritur e goditi atë dhe partnerin e saj Christopher, nga Bradford, West Yorkshire të cilët pas 12 vitesh lidhje vendosën se ishte koha për t’u martuar.

Për rreth një muaj ata planifikuan martesën dhe Christopher dëshironte ta bënte sa më të veçantë këtë ditë të paharrueshme për nënën e 2 fëmijëve të tij.

28-vjeçarja u shfaq me karrocë në dasmën e saj ndërsa kerceu me bashkëshortin këngën ‘I don’t want to miss a thing’ të Aerosmith.

“Dita jonë e dasmës ishte dita më e mahnitshme e jetës sonë, ne ishim të lidhur për shumë vite, por kur mësuam për diagnozën time, e dinim se duhej të planifikonim ditët tona më të mëdha. Kemi dy djem së bashku dhe dëshirojmë që muajt e ardhshëm të shkojmë në muaj mjalti.”

Ajo aktualisht po merr mjekime për të zgjatur jetën sa më shumë.