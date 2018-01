Veshjet e yjeve: Rita Ora udhëheq listën e të famshmeve që rrezikuan në vitin 2017

Nga trendi i veshjeve pa jelekë deri te pizhamet si veshje ditore, yjet e famshme e shndërruan vitin 2017 si një prej viteve më të krisur kur është fjala për modën.

E gjitha është në emër të modës apo? Yjet tuaja të preferuara bënë zhytjen dhe pritën nga ju që të vlerësoni dukjen e tyre.

Derisa për disa prej tyre ia vlejti, disa të tjerë nuk ia kaluan edhe aq mirë.

Rita Ora

Këtë gjë, ajo e bëri pikërisht ne ceremoninë e ndarjes së çmimeve MTV EMA më 12 nëntor, ku ishte edhe nikoqire e evenimentit.

Bella Hadid

Blac Chyna

Ish-striptistja e shndërruar në modele, ka ditur që të rrezikojë me veshjet e saja. Ndërsa të njëjtën gjë ka vazhduar ta bëjë edhe gjatë vitit që lamë pas. Lexo po ashtu: Dymbëdhjetë rastet kur yjet reaguan në mënyrën qesharake para paparacëve

Angela Renee White (emri i vërtetë i 29-vjeçares) në një nga daljet e saja është veshur vetëm me të brendshme dhe me një rrjetë mbi to që ekspozonte shumë nga fiziku i saj.

Bella Thorne

Përveç pjesëmarrjeve në evenimente të ndryshme, Bella Thorne ka tërhequr vëmendje edhe gjatë një daljeje të zakonshme.

Kendall Jenner

Nicki Minaj

Këngëtari anglez është veçuar për veshjen me kostum rozë gjatë një koncerti, ndërsa komentet nuk kanë qenë pozitive.

Ariel Winter

Shume personalitete tjera të njohura kanë rrezikuar me veshjet e tyre gjatë vitit që lamë pas, si duke rrezikuar të ekspozohen, ashtu edhe duke bërë përzgjedhje jo të pëlqyeshme.