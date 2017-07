Veshi vajzën si veten, fansat kritikojnë ashpër Kim Kardashian (Foto)

Kim Kardashian është vërshuar sërish me një numër të madh kritikash. Këtë herë nuk ishte fotografia e cila hidhte dyshimet për përdorim droge, por një fakt që kishte të bënte me vajzën e saj të vogël.

Ajo kishte veshur vajzën e saj të vogël 4-vjeçare, North me një fustan portokalli, por me një lloj korseje për fëmijë, që ngjasonin me ato që Kim vesh në paraqitjet e saj , shkruan telegrafi.

Kjo gjë nuk është pritur aspak mirë nga fansat, të cilët kanë kritikuar super yllin se si mund t’i vihset një fëmije, një veshje e tillë.