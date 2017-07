Vesh kostumin e çuditshëm të larjes, ja si reagojnë kalimtarët (Foto-Video)

Është trendi më i fundit në modën e femrave, por si do të reagojnë londinezët kur të shohin një modele joshëse duke bërë xhiro me rroba banjo që ngjasojnë me trupin leshator të mashkullit.

Për eksperimentin u dërgua modelja e guximshme Kelly Klein në një park në rrugët e Londrës teksa bëntë xhiro më këto lloj rroba banjosh. Kalimtarët e habitur nuk kanë lënë pa i hedhur dhe një shikim të dytë modeles. Kostumi prej 44 dollarësh i dizenjuar nga Beloved Shirts është në shitje më ngjyra të ndryshme të trupit.