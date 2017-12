Veseli uron Vitin e Ri fëmijëve me Down Syndrome Kosova

Kryeparlamentari Kadri Veseli ka befasuar fëmijët nga Down Syndrome Kosova, në prag të Vitit të Ri.

Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës ka organizuar një festë të veçantë për ta, me dhurata e ëmbëlsira, duke dashur që të jetë afër tyre në një moment të veçantë si ky i festave të fundvitit.

Veseli, i cili është shoqëruar edhe nga bashkëshortja Violeta dhe fëmijët e tij në këtë event, siç e ka postuar në profilin e tij në Facebook, ka kaluar momente të këndshme duke vallëzuar dhe lozur me fëmijët me Down Syndrome.

“Me fëmijët nga Down Syndrome Kosova patëm një festë të jashtëzakonshme në prag të Vitit të Ri. Gëzuar për të gjithë!”