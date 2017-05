Veseli uron presidentin e ri të Francës, Macronin

Menjëherë pasi që mediat franceze raportuan se kandidati i qendrës, Emmanuel Macron, ka fituar raundin e dytë të zgjedhjeve duke u bërë president i ri i Francës, kryeparlamentari kosovar, Kadri Veseli uroi presidentin e ri Macron.

“Një ditë e madhe për Evropën. Urime presidentit Emmanuel Macron dhe qytetarëve të Francës. Urimet më të mira për projektin e Bashkimit Evropian”, ka shkruar Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli në rrjetin social Twitter.

A great day for #Europe. Congratulations to @EmmanuelMacron & to the people of #France. Best wishes for the #EU project. #Presidentielle2017

— Kadri Veseli (@KadriVeseliKS) May 7, 2017