Veseli: Themelimi i Ushtrisë së Kosovës, çështje muajsh

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherit kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri Veseli sonte në intervistën për emisionin debat ka folur për temat e aktualitetit politik të vend.

Veseli ka folur për procesin e Vetingut, për “strukturat paralele” të Serbisë që janë të dirigjuara nga Beogradi, për themelimin e Ushtrisë së Kosovës, shëndetësinë, zhvillimin ekonomik të vendit zgjedhjet e 22 tetorit e tema të tjera.

Kryetari i Kuvendi të Kosovës, njëherit kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri Veseli, tha se vendimi i për themelimin e ushtrisë së Kosovës do të bëhet në partneritet me ShBA-në.

“Vendimi për themelimin e ushtrisë është në koordinim me partnerët tanë SHBA-të dhe parterë të tjerë të NATO-së, në momentin që do të marrim dritën e gjelbër, ne do ta kryejmë. Është çështje muajsh. 100 % qind është e sigurt se Kosova do të ketë ushtrinë, nuk ka kthim mbrapa aq sa është sovraniteti i Kosovës”, theksoi ai për RTK-në.

Veseli: Do të largoj nga partia njerëzit e korruptuar

Për të korruptuarit Veseli tha se do të largojë të gjithë njerëzit nga partia. “Kam filluar reformat dhe do të largoj njerëzit nga partia që janë të korruptuar. Nuk ka tolerancë ndaj njerëzve të tillë. S’kemi nevojë për të tillë”, tha ai.

Veseli:Beogradi po ndërhyn në mënyrë brutale në zgjedhjet e Kosovës

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherit kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri Veseli, folur edhe për organizimin e zgjedhjeve që do të mbahen të dielën. Sipas tij është shqetësuese që ka ndërhyrje të Serbisë në këto zgjedhje, duke tentuar të dirigjohet vota e serbëve të Kosovës, në përkrahje ndaj Listës Serbe. “Ky është shqetësim publik, e kemi ndarë edhe me partnerët ndërkombëtar. Është një ndërhyrje brutale e Beogradit. Nuk na pëlqen kjo pjesë, njerëzit duhet të votojë lirshëm, ka ankesa nga partitë e ndryshme politike”, tha ai. Veseli ka ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës që të dalin për të votuar në mënyrë masovike, pasi që këto zgjedhje janë vendimtare.

Veseli: Në këto komuna fitojmë pa balotazh

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherit kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri Veseli, ka folur edhe për zgjedhjet lokale të 22 tetorit.

“Shoh optimizëm për qytetarët e Kosovës. Shoh një dëshirë për të ecur përpara. Shoh një dëshirë për të ecur përpara për familjet tyre. 22 tetori do të jetë natë e ëmbël për popullin e Kosovës. Në shumicën e komunave të Kosovës, do të fitojë PDK. Në shumicën e komunave PDK-ja do të del partia e parë. Ne do të fitojmë në këto komuna pa balotazh. Do të fitojmë pa balotazh në: Kaçanik, në Skenderaj do të fitojmë me 80 % me votën për kuvend, në Drenas, Shtime dhe Klinë”, tha ai.

Po ashtu sipas tij në komunat e tjera të mëdha do të jen të parë, në Prizren do të jemi të parët. Kandidati ynë në Prizren ai është që do të hap perspektivë, në Mitrovicë, në Ferizaj Agim Aliu po bënë punë të mirë, në Gjilan Zenuni do të jetë befasi, ai ka vizion për Gjilanin. Në Pejë kemi kandidate të jashtëzakonshme, në Gjakovë kandidati ka përkrahja të madhe. 80 për qind e kandidatëve të PDK-së, janë të rinj, qoftë për kryetar apo kuvende komunale. Shumica janë gra dhe rini, Nuk është vetëm kuota për 30 për qind. Jemi partia e vetme që i kemi tre kandidate që janë gra. Janë inkurajuese takimet. Do të jemi partia e parë. ”, tha ai. Sipas tij PDK-ja, në votën popullore do të fitojë mbi 30 për qind. Sipas tij argumente për këtë janë kandidatët që nuk kanë asnjë njollë. :Nuk kam lejuar të kem kandidat që janë në lista. Komunat janë ato që do të zhvillojnë Kosovë. Ka pritje të mirë për kandidatët. Unë jam i sigurt në fitoren e PDK-së. Janë kandidatët që kanë qëllim të përbashkët. Përmirësim i jetës së qytetarëve”, tha ai. Kryetari i Kuvendi të Kosovës, njëherit kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri Veseli, premtoi se në të gjitha komunat ku fiton PDK-ja, do ët jetë këto premtime: taksë komunale me zero pagesë, tokë publike për ët gjitha bizneset, në të gjitha komunat ku do të fitojë PDK-ja, do të hapen zyre të zhvillimore që do të u shërbejë vetëm ndërmarrësve që ata të mos ballafaqohen me burokraci në komunë, fondi i punësimit i cili do të orienton kuadrot e reja, rininë dhe gruan që të kenë ide për vet ndërmarrësi. Po flasim për zanate të vogla, ka dje e vajza të reja që me 2 apo 3 mijë euro të krijojnë biznese të reja. Të kenë biznese të reja. Edhe për studentë do të ketë mbështetje. Të gjitha studentët që kanë notën 8.0 do të marrin bursa të plota nga komuna. Do të ketë mbështetje për gratë. Ato janë shumë të fuqishme. Grave mund të ia shohin hajrin familja e krejt Kosova. Atyre do tu ndihmohen. Do të ketë transparencë në të gjitha vendimet. Nuk do të ketë çka të fshihet për asgjë”, tha ai.

Veseli:Kosova duhet të krijojë kuadro profesionale për nevoja të tregut

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherit kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri Veseli, ka folur edhe për zhvillimin ekonomik. “Ndërmarrësit tanë janë garanca e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Shteti duhet të stimulojë ata në krijimit të kuadrove. Kemi mungesë të punëtorëve profesional. Do të punojmë për nevojat e tregut”, tha ai. “Do të ketë lehtësira fiskale dhe doganore. Në të gjitha komunat që do të fiton PDK-ja, taksa për bizneset komunale do të jetë zero. Do të i japim falas prona komunale për atë që janë të interesuar për investime. Do të i japim prona që rrisin të punësuarit, do të mbrojmë produktet me ligjin për mbrojtjen të produktit. Çdo veprimtari do të përkrahet, ky partneritet është me Ministrinë ë Financave. Kjo është e domosdoshme”, tha Veseli. Ai ka tha se shumë probleme janë artificiale, siç është rasti me patriotizmin. Sipas tij dy janë problemet e qytetarëve të Kosovës, ekonomike e sociale. “Në momentin që krijohet mirëqenie sociale do të jetë ndryshe. Do të ketë reforma të thella që është në të mirë të biznesit. Fuqizimin do të bëjmë si republikë”, tha ai. Ai tha se Kosova po ndërton infrastrukturë të mirë që do të lidh me botën. “Do te jemi pa konkurrencë me shtetet e rajonit. Diaspora është një mundësi e madhe dhe nuk po shfrytëzohet për asgjë tjetër, vetëm se remitencat që janë për konsum. Do të shfrytëzojmë bujqësinë, dhe resurset njerëzore”, tha ai. Ai bëri me dije se në “tourin e dëgjimit” ka takuar shumë biznesmen dhe për këtë i njeh problemet e tyre. “Ekonomia e lirë e tregut do të lulëzoj. Kosova ka lidhjet me moderne, se shtet e rajonit dhe të disa shtete të BE-së”, tha ai. Sipas tij deficiti i Kosovës është më i vogëli në rajon. “Do të fillojmë të liberalizojmë sistemin tonë të taksave. Duke qenë një kapitalizmi liberal do të kemi lehtësim më të madh për bizneset që janë këtu dhe ata që do të vijnë për të investuar në Kosovë”, tha ai.

Veseli: Brenda dy viteve do të shihen rezultatet në shëndetësi

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherit kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri Veseli, ka folur edhe për shëndetësinë që në Kosovë është jo e mirë.

“PDK-ja ka kërkuar që të ketë shëndetësinë. Pikërisht gjendja në të cilën ndodhet ajo. Unë e kam në prioritet shëndetësinë që ta zhvillojë edhe për këtë kam dërguar në këtë dikaster njeriun me ët afërt timin. Pra është mesazh i qartë se PDK-ja dhe un si kryetar i saj do ët merrem drejtpërdrejt me sistemin shëndetësi. Nuk do ët lejoj që të ketë lëshime më. Do të ketë reforma të mëdha në shëndetësi. Nuk do të ketë mjek që do të mbes pa punë. Do të rriten investimet ne shëndetësi dhe në infrastrukturën e saj. Nuk do të paguan pacientët pa barna”, tha ai për RTK-në. Veseli tha se edhe sigurimet shëndetësore do të fillojnë në vitin 2018 dhe sipas tij vonesa është bërë nga ish parteri i koalicionit. “Brenda dy viteve nuk do të ketë probleme që janë esenciale”, theksoi ai. Veseli tha se nuk do të lejoj që në televizionet tona të ketë fëmijë që prindërit e tyre kërkojnë lëmoshë. “Ajo çka bëhet në klinikat tona nga mjekët tan do të bëhet. Mjekët tanë bëjnë punë të mrekullueshme. Ata që do të ketë nevojë për trajtim jashtë vendit do të mbulohen shpenzimet nga ana e institucioneve të Kosovës”, tha ai. Sipas tij brenda dy viteve do shihen ndryshimet rrënjësore.

Veseli:Vetingu për Kosovën është proces i domosdoshëm

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherit kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri Veseli tha se procesi i vetingut për të pastruar figurat që punojnë në sistemin e Kosovës është i domosdoshëm.

“Procesi i Vetingut është i mundshëm dhe i domosdoshmesh dhe ky proces do të ndodh. Do të fillojë nga politika. Qytetarët kanë nevojë të dinë se kush i përfaqëson. Me këtë do të dihet pastërtia e politikanit, të shikohet prejardhja e pasurisë”, tha Veseli sonte në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës(RTK).

Veseli ka premtuar se do të ketë reforma në sistemin e drejtësisë. Veseli vlerësoi se ka pasur pa drejtësi në shumë procese. Sipas tij nuk duhet që disa lëndë të presin me vite, kurse të tjerat kryhen për disa ditë. “Qytetarët tanë duhet të kenë besim në institucionet e Kosovës”, tha Veseli.

Veseli: Nuk do u tolerojmë serbëve struktura paralele

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherit kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri Veseli, ka folur edhe për refuzimin që prokurorët dhe gjyqtarët serb të Kosovës refuzuan betimin para presidentit të Kosovës.

“Nuk do të tolerojmë struktura paralele, kemi partneritet me faktorin ndërkombëtar, do të presim edhe disa ditë, por nuk do të lejojmë paralelizma. Do t’i ndëshkojmë. Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, do të jemi të pa kompromis”, theksoi Veseli. Ai tha se do të vazhdojë partneritet me bashkësinë ndërkombëtare dhe Kosova ka qenë tolerante. Sipas tij edhe disa struktura paralele që janë identifikuar në Kosovë do të largohen nga Kosova. “Ata do të përgjigjen paralelisht”, tha ai. Sipas tij përgjegjësinë e ka Beogradi.