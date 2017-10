Veseli takon Gjinovcin: Kompensimi për fermerët fillon shumë shpejt

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur në takim kryeshefin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Valdet Gjinovcin nga i cili është informuar për punën dhe angazhimin e kësaj Agjencie për mbështetjen ndaj fermerëve dhe prodhuesve vendorë.

Veseli ka falënderuar Gjinovcin për punën dhe angazhimin në përkrahjen e gjithë prodhuesve vendorë, ndërsa ka kërkuar që kompensimi i fermerëve, gjedhet e të cilëve ishin prekur nga sëmundja gungore e lëkurës të fillojë sa më shpejt. “Mbështetja për të gjithë fermerët do të rritet në vazhdimësi si dhe do të fuqizohet përkrahja e veprimtarive për gjithë prodhuesit vendorë. Prodhuesit kosovarë dhe fermerët janë shtyllë e zhvillimit ekonomik dhe mbështetja për ta do të jetë e vazhdueshme”, tha kryeparlamentari Veseli.

Gjinovci e ka siguruar kryeparlamentarin Veseli se fondi prej 1.5 milionë euro që ishte ndarë për kompensimin e fermerëve për sëmundjen gungore të lëkurës do të filloj të shpërndahet shumë shpejt. Kryeshefi i AUV-it e ka falënderuar kryeparlamentarin Veseli për angazhimin dhe përkrahjen e vazhdueshme për fermerët dhe gjithë prodhuesit vendorë.