Veseli takon Apostolovën – flasin për liberalizimin e vizave

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur sot në takim Shefen e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë/Përfaqësuesen e Posaçme të BE-së, Nataliya Apostolova, për të diskutuar dhe koordinuar hapat e mëtejmë në përmbushjen e obligimeve që ka Kosova para hyrjes në fuqi të heqjes së regjimit të vizave për kosovarët.

Kryetari i Kuvendit, Veseli, tha se institucionet e Kosovës do t’i kryejnë të gjitha obligimet e nevojshme. Ai tha se Kuvendi i Kosovës do t’i përmbushë të gjitha obligimet kushtetuese në raport me procesin e liberalizimit të vizave dhe integrimet evropiane, ndërsa po ashtu, tha se legjislativi do të kujdeset për mbikëqyrjen e zbatimit të plotë të kritereve nga ana e institucioneve të Kosovës.

Gjatë takimit, Apostolova e ka njoftuar kryeparlamentarin Veseli për hapat e mëtutjeshëm që i pret Bashkimi Evropian që Kosova t’i ndjek që të arrihet në afatin sa më të shpejt heqja e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës.

Përfaqësuesja e Posaçme e BE-së e përgëzoi kryetarin e Kuvendit të Kosovës për ratifikimit e marrëveshjes për shënimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, duke e konsideruar këtë vendim një arritje të madhe për Kosovën dhe kërkoi që institucionet të fokusohen në forcimin e luftimit të krimit dhe korrupsionit. /Kosova.info/​