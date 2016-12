Qeveri e Kosovës ka miratuar projektligjin për veteranët me shtimin e nenit 6, i cili parasheh që në rast se buxheti nuk është i mjaftueshëm për mbulimin e pensioneve...

Ministrja për dialog, Edita Tahiri, bëri me dije se ka zhvilluar mbrëmë vonë një bisedë të gjatë telefonike me drejtoreshën për Evropën Perëndimore, Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë në BE,...