Veseli: Prishtinës i duhet një kryetar si Lirak Çelaj

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se Prishtinës i duhet një kryetar që merret me problemet e qytetarëve, pasi kryeqytetit i duhet punë dhe jo fjalë.

“I duhet një kryetar si Lirak Çelaj, i cili i ndjen problemet dhe bashkëpunon me qytetarët për zgjidhjen e tyre. Mëngjesin e sotëm e kalova bashkë me Lirakun duke bashkëbiseduar me ndërmarrës, mjekë, arkitektë e artistë për vizionin qeverisës për Prishtinën. Kryeqytetit i duhet më së shumti ndryshimi. I duhet punë, jo fjalë. PDK-ja është e vetmja forcë e ndryshimit dhe Liraku, bashkë me prishtinasit, do ia sjellë këtë ndryshim Prishtinës. #ForcaENdryshimit #PDK94”, ka shkruar ai në facebook.