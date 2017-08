Veseli: Nuk do të lejojmë bllokadën, institucionet formohen shumë shpejt

Kryetari i PDK’së Kadri Veseli thotë se brenda 10 ditësh do të formohen institucionet e reja të vendit.

Tha se zgjedhja e Kryetarit të Kuvendit nuk ka të bëjë me asgjë tjetër përveç se me atë të bllokadës institucionale, ka shtuar Veseli.

“Nuk ka farë të bëjë me çështjen e kryetarit të Kuvendit. Kjo tani më është dëshmuar. Ka të bëjë më tepër me një mentalitet bllokade i cili fatkeqësisht nga disa akterë poltik ka filluar që nga viti 2014. Nuk do ta lejojmë bllokadën, nuk do t’i nënshtrohemi asnjë presioni”, tha Veseli për televizionin Besa.