Veseli: Në Shqipëri ka shumë talente, por mungojnë kushtet

Shqipëria njihet si vend që ka nxjerrë shumë sportistë me famë të madhe në arenën ndërkombëtare. Jo vetëm në futboll por edhe në sporte të tjera shqiptarët kanë lënë shenjën e tyre. Një nga sportet që ka filluar të aplikohet në vendin tonë është edhe kik boksi. Natyrisht që është një sport në hapat e para pasi duhet përgatitje e madhe për të korrur suksese. Ashtu siç ndodh në sportet e tjera, edhe në këtë sport lojtarët cilësorë garojnë për federata të ndryshme nëpër botë. Një prej tyre është edhe kik bokseri Shkodran Veseli. Ai garon për federatën Austriake dhe ka arritur suksese shumë të larta. Veseli thekson se nuk ka qenë kurrë nën kontakt me federatën shqiptare ose atë kosovare por ndihet i lumtur që është shqiptar dhe prezantohet si i tillë në turnet ane mbanë botës. Ai shprehet se synon gjithmonë të garojë në nivele sa më të larta në këtë sport.

Në çfarë moshe e keni nisur karrierën tuaj dhe cfarë ju shtyu të mereshit me këtë sport?

Në moshën 15 vjeçare e kam nisur karrierën timë në Kikboks. Gjithmonë më kanë frymëzuar filmat me arte marciale dhe kjo ishte arsyeja përse e fillova me kikboks.

Cila ka qenë ndeshja juaj e parë nëse ju kujtohet?

Ndeshja e parë ka qenë në qytetin Linz, Austri kundër një vendasit të cilin e mposhta me knockout ne raundin e parë. Aty filloi dhe karriera ime dhe besoja fort se do të kisha suksese. Kam qenë për disa vite pjesëtar i federatës Austriake me cilën kam marrë pjesë në disa kampionate amatore evropiane dhe botërore.

Stërviteni në kushte optimale për të garuar në nivele të larta?

Po në Vjenë, Austri kanë qenë kushtet shumë të mira dhe tani që prej 4 vitesh jetoj në Zvicër dhe këtu i kam kushtet shumë të mira dhe përkrahje të madhe nga fansat, shoqëria dhe trajnerit tim Zyber Rudaj.

Cilat janë objektivat e ardhshme për ju konkretisht?

Unë këtë sport e dua dhe kam shumë dëshirë të përballem me më të mirët dhe të marr pjesë tek eventet më të mëdha në botë! Qëllimi është gjithmonë me dal nga ringu si fitues! Shumica e bëjnë këtë sport për interesa financiare ose të fitojnë famë ndërsa unë e bëj sepse e dua me shpirt e zemër.

Sa krenar ndiheni që keni marrë nofkën “The Albanian Warrior”?

Shumë krenar dhe këtë ma ka vendosur vëllai im i madh. Ai mendon se jam kikbokseri më i mirë shqiptar deri peshën 77kg.

Si e shikoni këtë sport në Shqipëri dhe në mbarë trevat shqiptare? A ka talente të rinj që mund të jenë në hapat tuaja?

Shumë, e shikoj nëpër portale të ndryshme. Po ka shumë talente po besoj se problemi qëndron te kushtet. Në trevat shqiptare kemi shumë talente por në çdo sport mungojnë kushtet çka është një problematikë shumë e madhe. Ka shumë shqiptar në diasporë të cilët tani kanë filluar të korrin suksese hap pas hapi.

Cili do të jetë kundërshtari juaj i ardhshëm?

Ndeshjen e ardhshme e kam në tetor por akoma nuk e di cili do të jetë kundërshtari im. Nuk po merrem shumë me këtë çështje pasi si fillim do të kaloj 2 javë pushim në vendlindje Gjakovë.

A shërben për ju si një motivim fakti që bëni krenarë një komb të tërë?

Patjetër që është një motivim dhe ka rëndësi të madhe për mua personalisht.