Veseli: Krusha na kujton vendosmërinë për liri

Austria do të vazhdojë mbështetjen e Kosovës dhe do të jetë një partnerë i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës edhe në të ardhmen. Këtë mbështetje për Kosovën e rikonfirmoj ministrja e Punëve të Jashtme të Austrisë, Karin Kneissl gjatë takimit me kryeministrin Ramush Haradinaj. Në këtë takim, u bisedua për proceset politike nëpër të cilat po kalon Kosova, për të arriturat e saj në fusha të ndryshme, në veçanti për zhvillimin ekonomik, përshpejtimin e liberalizimit të vizave për kosovarët, procesin e integrimeve euroatlantike dhe dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë....