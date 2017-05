Veseli: Koha po kalon, duhet të merren vendime

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar se qëndrimi i tij dhe i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), do të jetë në favor të qytetarëve dhe në interes të shtetit tonë të pavarur dhe sovran për integrimet euroatlantike.

“Duhet të pranojmë faktin se Kosova aktualisht po ballafaqohet me mungesë vendimmarrjes deri sa jemi populli i vetëm i bllokuar qe shtatë vjet në liberalizimin e vizave, në të njëjtën kohë kemi shumë të rinj tanë që janë ende të papunë. Do te thotë kemi probleme sociale, zhvillimi ekonomik është i munguar dhe në të njëjtën kohë ën aspektin e integrimeve euroatlantike kemi një sfidë dhe pengesa në këtë integrim.

Ajo çfarë sot aktualisht i duhet Kosovës, është pikërisht ajo çfarë kërkojnë qytetarët tanë një vendimmarrje e cila është më efektive, një vendimmarrje e cila është në interesa të qytetarëve, një vendimmarrje e cila e bënë qytetarin tonë krenar me shtetin e vet, Kosovën dhe në të njëjtën kohë në ecjen përpara, veçanërisht në rrugën e integrimeve euroatlantike”, ka thënë ai në një intervistë për RTK-në.

Sipas tij deri tash ka një kohë që janë në komunikim intensiv, veçanërisht me State Departamentin Amerikan, në nj njëjtën kohë edhe me partnerët tanë evropianë. “Kanë mbetur shumë çështje të cilat nuk janë proceduar. Në po flasim për obligimet të cilat i kemi marrë si partnerë të koalicionit, që kanë të bëjnë që nga formatizimi, në çështjen e reformave ekonomike që janë shuam interes për qytetarët tanë.

Këto janë obligimet shtetërore që i ka Kosova veçanërisht në hapjen e perspektivës evropiane, liberalizimin e vizave, siç është demarkacioni. Si do që të jetë të gjitha këto ende janë çështje që janë në pritje të cilat janë duke krijuar. Një njërën anë kemi pakënaqësinë e qytetarëve tanë dhe në tjetrën anë një pasqyrë tjetër e cila është jo e dobishëm për vet shtetin tonë në mungesën e vendimmarrjes.

Ky shtet ka fuqi të mjaftueshme për dhe potencial që të ec përpara në fushën e vet të zhvillimi ekonomik, në të njëjtën kohë edhe të merr vendime të cilat lidhen me sovranitetin e vet”, ka theksuar ai. Sipas tij veprimi i PDK-së do të jetë shumë transparent dhe do të jetë në interes të qytetarëve. “Do të jetë në interes të vet Kosovës, s’do të ketë veprime befasuese, por askush mos të mendoj se Partia Demokratike e Kosovës, do të jetë vendimmarrëse vetëm duke shikuar interesat e kolltuqeve të sa, duke filluar që nga unë si kryetar i partisë dhe zyrtarëve tanë tjerë. Ne kem i një komunikim të brendshëm si parti.

Jemi duke e formësuar qëndrimin tonë politik, i cili është shuam i sinqertë dhe i drejt me partnerin tanë të koalicionit. Ejani të marrim vendim për arsyeje se koha po kalon dhe të njëjtën kohë kanë mbetur vendime që do të ishin në interes të qytetarëve”, ka theksuar Veseli.