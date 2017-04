Veseli: Faktori politik të ruajë paqen dhe stabilitetin

Në një reagim lidhur me ngjarjet e zhvilluara së fundi në kuvendin e Maqedonisë ka dal dhe kryetari i kuvendit të Kosovës, z. Kadri Veseli i cili thekson se faktori politik në vend duhet të ruajë paqen dhe stabilitetin pasi që është në interes të të gjithë popujve në rajon.

” Jam i shqetësuar me zhvillimet e orëve të fundit në Maqedoni, të cilat po i përcjellim me vëmendje të shtuar. Maqedonia është një shtet mik, që e ka pranuar pavarësinë e Kosovës. I bëjmë thirrje faktorit politik që të ruajë paqen dhe stabilitetin. Është në interesin e të gjithë popujve në rajon që të ruhet stabiliteti dhe që krizat të zgjidhen me mjete politike”, shprehet kështu në reagimin e tij kryeparlamentari i Kosovës, Kadri Veseli. /KI/