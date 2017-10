Veseli Abdixhikut: Ti e urren UÇK-në

Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli dhe deputeti i LDK-së, Lumir Abdigjiku, kanë zhvilluar debat me tone të ashpra lidhur me listat e veteranëve.

Kryeparlamentari i Kuvendi të Kosovës, Kadri Veseli,e ka replikuar Lumir Abdixhikun pas akuzave të ashpra që ky i fundit ia drejtoi Veselit teksa mbante fjalimin për çështjen e veteranëve dhe listat e fryra.

Veseli i ka thënë Abdixhikut se e urren UÇK-në dhe se mendjen e ka në Serbi.

“Është e vërtetë që janë fryer listat. Po trego cili person dhe le të merret prokuroria. Manipulantët që flasin, pothuajse si ti, fol konkretisht” ,ka thënë Veseli.

“Ti Lumir e ke urryer UÇK-në. Si pot ecë biznesi andej përtej Luginës. Mendo për BIA dhe jo për SHIK-un.Mos u trego manipulantë”, i është drejtuar kreu i Kuvendit Veseli deputetit LDK-së, Lumir Abdixhikut.

“Realisht mirë ka qenë që të fokusohemi tek pjesa e buxhetit. Më e rënda është kur disa njerëz mundohen t’ia shkatërrojnë jetën dikujt me disa të pavërteta. Lehtë është veç me fol, por duhet të jemi konkret. Me manipulime Lumir mund të marrësh ndonjë votë te elektorati që është jo UÇK. Me çfarë dinjiteti manipulativ, duhet të kesh kujdes kur të flasësh, të qesësh gjëra konkrete. Ti nuk mundesh me ndërlidhë. Gjithë fatkeqësisë e Kosovës me e qitë tek gjaku i veteranëve”, i thotë Veseli, Abdixhikut.

Kryetari i Kuvendit tha se listat e veteranëve janë fryrë dhe ka thënë se ka qenë i vetmi që ka kërkuar nga prokuroria që të hetojë mënyrën se si janë hartuar listat.

Kur Abdixhiku e akuzoi Veselin se edhe ai ka kontribuar për këto fryerje, Veseli e ftoi Abdixhikun që të shkojë në prokurori e ta gjejë një emër që ka hyrë në listë me rekomandim të kryetarit të Kuvendit.

Veseli e quajti rrenc, deputetin Abdixhiku kur ky i fundit i tha atij se e ka udhëhequr SHIK’un, njerëzit e së cilit janë dënuar me burg me më shumë se 25 vite. Tutje, krye parlamentari, ka thënë se nëse vetëm një pjesëtar i SHIK’ut është i dënuar, atëherë ai do të japi dorëheqje.

“Nuk e di se në këto vite pas luftës është dënuar ndonjë person i SHIK. Je rrenc. Nuk do të mbahesh mend për asnjë send. Njerëzit që i keni sjellë nga UDBA, jeni mundu me i ba pjesë e asaj që nuk ka eksitua. Mos bo ciu-ciu, mos e humb frizuren”, ka thënë Kadri Veseli.