Vesa Luma na bëri të fërkojmë sytë: Cila është ajo dhe cila është e motra?! (Foto)

Me një dedikim tepër të përzemërt, Vesa Luma uroi për ditëlindjen së fundmi në Instagram motrën e saj, Mjellma Luma, duke e prezantuar më në fund edhe për ndjekësit në rrjtet sociale. “Motri jem, sa me fat jom unë që të kom ty! Ki me mbet gjithmonë shembull e inspirim për mu. Mjellma Luma happy birthday Memi, të dua shumë!”- shkroi këngëtarja e njohur në postim.

Mirëpo, fotoja e dy motrave duket se po i bën të gjithë lëmsh dhe shkak është pikërisht ngjashmëria e tyre. Mjellma dhe Vesa duken identike si dy pika uji, aq sa të gjithë po mendojnë se ato janë binjake.