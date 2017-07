Vera 2017 – Nën rrezet e diellit apo freskinë e bjeshkës? (Foto)

Deti nuk është destinacioni i vetëm në muajt e verës. Për shumëkë, malet dhe bjeshkët janë një tjetër strehë freskie ndaj këtij nxehti tropikal. Gryka e Rugovës një destinacion që definitivisht duhet konsideruar nga ata që se durojnë zhurmën dhe tollovinë e plazhit.

Rugova është një trevë malore mbrenda vargmalit të Alpeve, që përputhet me pellgun e lumit të Pejës dhe shtrihet në mes maleve Hajla, Shtedim, Lumbardh dhe Kopranik. Treva e Rugovës ka një pamje të amfiteatrit të zgjaturi rrethuar me male të larta, me anët e malit dhe fundin që prek në rrafshin aluvial të lumit të Pejës, i cili herë-herë ngushtohet në formë të kanjonit, sidomos në dalje të lumit në fushë.

Ana e majtë e pellgut është më e gjerë, ka ekspozicion jugorë, është më e ulët dhe në të gjenden fshatrat e Rugovës, kurse ana e djathtë është më e ngushtë, më e pjerrët,me ekspozicion verior.

Në plazh apo në bjeshkë, vera 2017 është paralajmëruar të jetë një nga më të nxehat e viteve të fundit. Pavarësisht a jeni detar i lindur apo preferoni të rrini nën drunjë, Kosova ka bjeshkë, lugina e stane ku vera mund të bëhet edhe larg detit. /KI/