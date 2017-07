Veprimet që tregojnë se nuk e keni harruar ende ish-in tuaj

Fatkeqësisht shprehja “larg syrit, larg zemrës” nuk është gjithmonë e vërtetë. Procesi i ndarjes nuk është i lehtë dhe ndjenjat që vijë pas saj janë të vështira për t’u përballuar dhe menaxhuar. Ja disa shenja që tregojnë se ju ende nuk e keni harruar ish-in tuaj.

1-Mendoni se mund të jeni sërish miq: Kjo është një gjë e mirë, por ju pengon për të ecur emocionalisht përpara dhe të harroni të shkuarën.

2-Nuk keni qarë ende për ndarjen: Kjo tregon se ju ende nuk e keni kuptuar se çdo gjë ka marrë fund. Ndonjëherë lotët të ndihmojnë për të kaluar dëshpërimin dhe të vazhdoni përpara me jetën tuaj.

3- Besoni se do të lidheni sërish bashkë: Kjo është një gënjeshtër që ju dëmton mendërisht dhe emocionalisht pasi nuk pranoni realitetin.

4-Krahasoni lidhjen aktuale me atë që kishit: Asnjë lidhje nuk është njësoj dhe nëse lidhja e mëparshme do të kishte funksionuar atëherë nuk do ishit ndarë. Prandaj mjaft e mbajtët në piedestal ish-in dhe vazhdoni jetën tuaj.

5.Flisni shpeshJu isni shpesh për të me miqtë tuaj: Mbylleni atë faqe të jetës dhe krijoni njohje të reja. Mos mbani më në shtëpi gjërat që i përkasin lidhjes tuaj. Ndoshta ka ardhur koha t’i nxirrni edhe ato nga jeta njësoj si partneri. Mos i telefononi më dhe mos kontrolloni vazhdimisht rrjetet e tij sociale, shkruan Living.