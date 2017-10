Ventura: Ndeshje historike, fitorja i vlen më tepër Italisë

Pas stërvitjes së fundit të zhvilluar në Torino, Italia mbërriti në Shqipëri rreth orës 17:30 dhe udhëtoi menjëherë drejt Shkodrës, aty ku lojtarët prekën për herë të parë tapetin në stadiumin “Loro Boriçi”.

Të gjithë yjet e të kaltërve, nga Insigne te Donnarumma dhe El Sharawy, për të vazhduar me shtyllat e ekipit si Chiellini, Barzagli apo Bonuçi vëzhguan terrenin e lojës, përpara ndeshjes me Shqipërinë. Një ndeshje që te Italia vlen në rrugën drejt Botërorit në Rusi, por edhe për historinë, ashtu siç e konfirmoi trajnerit Gian Piero Ventura.

“Është një moment historik, sepse është ndeshja e parë që Italia luan në Shqipëri në kualifikueset zyrtare. Më vjen mirë që jam pjesë e këtij momenti. Ne jemi të kualifikuar, Shqipëria nuk ka më objektiva në grup dhe uroj që kjo të jetë një festë e madhe. Uroj të jetë festa e sportit, festa e futbollit dhe uroj që të jetë një ndeshje e pëlqyeshme për të gjithë të pranishmit”.

Ventura nuk preferon të dëgjojë të flitet për angazhim të ulët të ekipit të tij, prej faktit se skuadra e ka siguruar “biletën” në fazën “play-off”. Sipas trajnerit, fitorja i shërben më tepër Italisë.

“Uroj që të mos kemi ulje të përqendrimit, edhe sepse rezultati na shërben më tepër neve sesa Shqipërisë. Me një fitore do të kishim garancinë të ishim në vazon e parë në play-off. Do të jetë një ndeshje festive, por që për neve ka shumë vlerë”.

Drejtuesi i stolit të të kaltërve rigjen Migjen Bashën, mesfushorin të cilin e ka drejtuar te Torino, për të cilin nuk i kursen edhe batutat.

“Migjenin e vlerësoj si mik. E kam drejtuar për katër vite te Torino, ndërsa tani ai luan te Bari, aty ku unë jetoj. Praktikisht më del gjithmonë përpara. Basha ka qenë një lojtar i rëndësishëm te Torino. Në atë periudhë ne e rindërtuam skuadrën pikërisht me lojtarë si Migjeni dhe është një kënaqësi që e ritakoj”. /ss/