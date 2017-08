Vendi i çudive! Këtu foshnjet lindin vajza dhe në moshën 12 vjeç bëhen djem (Foto)

Të kthehesh mashkull me kalimin e moshës. Nuk është vetëm një mënyrë të thëni apo metaforë, por realiteti biologjik i fakteve.

Të paktën për banorët e fshatit Salinas, në Republikën Domenikane, ku fëmijëve testikujt u dalin vetëm në moshën 12-vjeçare.

Bëhet fjalë për një çrregullim të rrallë gjenetik, i cili ndalon prodhimin në barkun e nënës të një hormoni mashkullor, dido-testosteron.

Në një komunitet kaq të vogël, thuajse të gjithë meshkujt vuajnë nga ky problem. Në lindje organi gjenital është ai i një femre, ndërkohë që me kalimin e viteve rritet penisi dhe testikujt… dhe ato që janë dukur vajza për vite të tëra, me kalimin e kohës kthehen në meshkuj, shkruan noa.al.

Siç raporton “The Sun”, ku fenomen në fshat nuk konsiderohet anormal. Njëri prej tyre thotë, “Kujtoj se kur linda nuk e dija se cilës gjinie i përkisja, por shkoja në shkollë me fund. Vishja shpesh një fustan të kuq, më pëlqente të vishesha si vajzë. Kur më blenë lodra për vajza nuk luajta kurrë me të, pëlqeja të luaja me djemtë”.