Vendet që nuk do të kenë rrymë Natën e Bajramit

KEDS njofton se në disa vende të Kosovës nuk do të ketë rrymë të shtunën që është Nata e Bajramit të Madh.

Ja cilat janë ato:

Më 24.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 73000011) prej orës 09:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

2.

Më 24.06.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi: 74000006) prej orës 09:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rakinica, Kopiliq i Epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i Ulët dhe Açareva.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 27.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 73000011) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej ores 14:00 deri ne ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Eling.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 24.06.2017 në NS 220/35/10 kV Podujevë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llausha(Kodi: 14000013)prej orës 08:00 deri në ora 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje të shtyllave dhe përmirësimet në rrjetin 10 kV dhe 0.4 kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.06.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Varoshi (Kodi: 40042005) prej orës 09:00 deri në orën 11:00 dhe prej ores 14:00 deri ne ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi, Gërlica, Komogllava, Rakaj dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i përkohshëm i LP 10kV.Punime nga firma Monting.

2.

Më 23.06.2017në NS 35/10 kV Kaçaniku do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bobi( Kodi:40043002) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku dhe Strazha.

Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosjen e një shtylle 12/1600 për 20m. Punime nga firma Elektroheta.

3.

Më 23.06.2017 në NS 35/10 kV Kaçaniku do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Voskopoja(Kodi:40043001) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimori, Bicaj (Biqevc), Palloshi (Biqevc), Nikaj, Tushaj – Soponica, Malsia (Malzezi), Vata, Nikaj dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosjen e një shtylle 12/1600 për 20m. Punime nga firma Elektroheta.

4.

Më 24.06.2017në NS 35/10 kV Kaçaniku do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Kaçaniku i Vjetër (Kodi:40043007) prej orës 10:00 deri ne ora 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë dhe Begracë.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e stabilimentit shpërndarës i cili furnizon trafostacionet sipas pëlqimit elektroenrgjetik, si dhe të pranimit (raportit) teknik. Punime nga firma Monting.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 27.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shirokë-Therandë (Kodi 32000005) prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shiroka, pjesët periferike të Therandës (rr.Reqani).

Arsyeja e ndërprerjes: Lëshimi i transformatorit të ri në rrjet.

2.

Më 27.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi 32000002) prej orës 14:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Lëshimi i transformatorit të ri në rrjet.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 24.06.2017 në NS 35/10 kV Xërxa(Kodi:820810) do të ketë ndërprerje totale prej orës 06:00 deri në ora 06:10.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xerxa, Elkos Group, Euro Fat, Gurthyes Seperimi, Vëllezërit Morina, Gurthyes Alstone, Gurthyesi, DPZ MPlast, NT “Xeni Komerc”, NPT Fetoshi, NPT Korenica Market, Restaurant Motel Adora, Xëxe, Bellacërk, Xerxa e Epërme, Gexhe, Radosti dhe Ratkoci, Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë), Bellacërkë (një pjesë), Berjakë dhe Sapniq (një pjesë),

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.