Vëmendje: Këto pajisje po ju shpenzojnë energji edhe kur janë të fikura

Me një mesatare prej 40-50 pajisjeve elektrike në një familje, sigurimi që po i përdorni ato me efikasitet, mund të jetë shumë i ndërlikuar.

Pra, për ta bërë jetën më të lehtë, ne kemi identifikuar katër pajisjet që shpenzojnë më së shumti energji dhe mënyra që ju mund t’i ndaloni ato së shpenzuari, transmeton Gazeta Shneta.

Televizori

Televizorët mund të jenë një nga pajisjet më të fuqishme të konsumimit të rrymës në shtëpinë tuaj, me duke përdorur më shumë energji sesa ekuivalentët e përkufizimit standard. Në fakt, sa më i madh televizori, aq më shumë energji do të përdorë për të qëndruar ndezur, kështu që një ekran më i vogël do të thotë një faturë më i vogël energjie.

Frigoriferi dhe frizi

Meqë këto pajisje janë të ndëzura 24/7, ato janë lehtësisht një nga përdoruesit më të mëdhenj të energjive. Për t’u siguruar që frizët dhe frigoriferët tuaj do të përdorin sa më pak energji që të jetë e mundur, sigurohuni që termostati i tyre të jetë i paprekur dhe shmangni mbingarkesat. Cilësimi i temperaturës së rekomanduar për frigoriferët është 5˚C.

Ngrohëset elektrike

Përdorimi rregullisht i ngrohëses elektrike do të ketë një ndikim të madh në faturen tuaj të energjisë elektrike. Shporetët apo metodat tjera të ngrohjes janë shumë alternativa më të lira për t’iu mbajtur juve të ngrohtë.

Tharëse rrobash

Tharëset e rrobave kanë nevojë për shumë energji për të funksionar dhe kjo i bën ato gjithashtu një pajisje që duhet t’i shmangemi. Megjithëse mund të marr kohë më të gjatë, tharja e rrobave tuaja në ambient të jashtëm do t’iu ndihmojë në reduktimin e faturës së energjisë.