Vëllai vret me thikë vëllain në Ferizaj

Një 18 vjeçar me inicialet Q.M ka ndërruar jetë sot në QKUK pas lëndimeve të marra dy ditë më parë gjatë një përleshjeje me thikë me vëllain e tij 16 vjeçar në Ferizaj.

Lidhur me rastin është arrestuar A.M. vëllai i viktimës ku pas intervistimit, në konsultim me Prokurorin e Shtetit është marrë masa e ndalimit policor prej 24 orëve.

Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe konfiskuar arma e ftohtë- thika, me të cilën dyshohet se është kryer vepra.

Është njoftuar Prokurori i Shtetit i cili ka autorizuar Sektorin e Hetimeve rajonale që të merren me kompletimin e rastit, kurse trupi i pajetë i viktimës është dërguar për obduksion.