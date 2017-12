Vëllai i kamikazit nga Lipjani dyshohet se propagandoi për ISIS

Nën dyshimin se në mënyrë virtuale nga Lipjani është bashkuar në organizatë terroriste gjykata e Prishtinës i ka caktuar paraburgimin të dyshuarit K.P.

Në një dokument të Prokurorisë Speciale përshkruhen veprimet e personit, i cili besohet të jetë vëllai i njërit prej kosovarëve që kreu sulm vetëvrasës në qytetin Homs të të Sirisë.

Prokurori Special pretendon se veprimet e të pandehurit nisën me shpërndarjen e materialeve në rrjetin social Facebook.

“Ekziston dyshimi i bazuar se gjatë vitit 2017, e deri më tani, në vazhdimësi përmes rrjetit social ‘Facebook’ me anë të postimit të xhirimit audio- vizuele dhe fotografive, bën propagandim në lidhje me organizatën terroriste ISIS, e duke përkrahur haptazi veprimet e tyre terroriste siç janë sulmet e fundit”, thuhet në dokumentin e siguruar nga Kallxo.com

Dokumenti sqaron se i dyshuari më 4 nëntor të këtij viti në llogarinë e tij në rrjetin social “Facebook” ka shpërndarë fotografi kërcënuese, në të cilën është paraqitur një gomë e një automjeti e lyer me gjak, në të cilën janë lënë gjurmët e përgjakshme me fjalët në gjuhën angleze ‘Run over them without mercy’, e që në gjuhën shqipe do të thotë “nisu drejt tyre pa mëshirë ose ec mbi ta pa mëshirë.

Për të pandehurin nga Lipjani gjykata e Prishtinës ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh.

Në anën tjetër, i dyshuari në Gjykatë me pendim të thellë ka deklaruar se nuk ka qenë i vetëdijshëm për atë se çfarë ka bërë.

“Unë këto sende që i kam kryer, shpërndarjen e fotove i kërkoj falje gjykatës për këto sende sepse nuk kam menduar se do të vije puna deri këtu, andaj theksoj se jam penduar se kam bërë këtë shpërndarje të fotove dhe tani e tutje nuk do të përsëriten këto asnjëherë më në jetën time sepse nuk kam pas ndonjë qëllim të keq apo që kam menduar keq për diçka”, ka deklaruar ai në gjykatore.

Kërkesën e prokurorit për paraburgim e ka kundërshtuar edhe avokatja e tij, Sabrije Krasniqi, me arsyetimin se i njëjti është penduar për veprimet e bëra të cilat kanë ardhur si pasojë e mos dijenisë se të njëjtat janë të kundërligjshme.

“I njëjti është pa punë dhe deklaron se ka hyrë në internet dhe se nuk ka pas çfarë të bëj, i kam parë ato gjëra në internet dhe duke mos ditur se janë të ndaluara ato vetëm i kam postuar”, shtoi avokatja.

Përkundër kërkesës së të pandehurit e avokates së tij, kërkesa e prokurorit rezultoi me aprovim nga Gjykata.

Gjyqtari i procedurës paraprake ka gjetur se kërkesa e prokurorit për caktimin e paraburgimit është e bazuar, me ç‘rast edhe ka marrë vendim që t’i caktohet masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 muaji, me arsyetimin se me këto veprime inkriminuese, ekziston dyshimi i bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale për të cilën ngarkohet. /Kallxo.com/