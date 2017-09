Veliu premton përkrahje më të madhe për sportistët llapjanë

Në kuadër të fushatës elektorale, i rikandiduari i LDK-së për kryetar të Podujevës, Agim Veliu, ka takuar sonte sportistët dhe punëtorët sportivë llapjanë.

Gjatë këtij takimi Veliu ka falënderuar veteranët e sportit llapjan për kontributin e dhënë në avancimin e sportit, ndërsa sportistëve aktivë u ka premtuar përmirësimin e kushteve për zhvillimin e aktiviteteve të tyre.

“Gjatë këtij mandati kemi punuar shumë për sportin, ndërsa në mandatin e ri, që do ta fillojmë me 22 tetor, do ta kompletojmë stadiumin qytetit me infrastrukturë përcjellëse, si dhe do ta përfundojmë projektin e palestrës sportive, në bazë të standardeve për zhvillimin e garave nacionale dhe ndërkombëtare”, tha Veliu.

Ai tha se me prioritet do t’i trajtojnë edhe ndërtimin e fushave sportive në komunitet.

“Janë në procedurë ndërtimi i terreneve sportive në Lagjen e “Brecalive” dhe në fshatin Llugë. Me projekte të ngjashme do të vazhdojmë edhe në lagje dhe pjesë të tjera të Podujevës”, tha Veliu.