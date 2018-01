Veliu për Specialen: Kush ka bërë krime le të përgjigjet, Kosova nuk ju ka asnjë borxh

Iniciativat e udhëheqësve të shtetit të Kosovës për shfuqizimin e Gjykatës Speciale, i ka goditur keq nënkryetari i LDK-së Agim Veliu, duke vlerësuar se ato i bëjnë jo nga mosdija, por me shpresë se do të shpëtojnë lëkurën e tyre.

“Sot 19 vjet pas çlirimit disa të paditur, që nuk e bëjnë nga mosdija, po nga frika se do të përballen me veprat e tyre, kanë filluar të rrënojnë aleancën historike të Kosovës me SHBA-në dhe shtetet evropiane mike, me shpresë se do të shpëtojnë lëkurën e tyre. Duke shpresuar se do të shpëtojnë vetën, rrezikojnë Kosovën”, ka deklaruar sot në 28 vjetorin e themelimit të Degës së LDK-së në Vushtrri, nënkryetari i LDK-së Agim Veliu, raporton Veriu.info.

Duke qenë i ashpër me iniciativat për shfuqzimin e Speciales që është mbështetur publikisht edhe nga drejtuesit e shtetit, nënkryetari Veliu në Vushtrri ka thënë decidivisht se duhet jo atyre që kanë kryer krime, atyre që kanë kryer vrasjet politike të pasluftës.

“Ne duhet t’u themi jo, duhet tu themi jo atyre që kanë kryer krime, atyre që kanë kryer vrasjet politike të pasluftës. Kush ka bërë krime le të përgjigjet për to. Kosova nuk ju ka asnjë borxh”, është shprehur Veliu në tubimin partiak të partisë së tij.