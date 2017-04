Vdes një kritik i Putinit pasi u rrah nga persona të panjohur

Shtëpia e Bardhë thotë se presidenti Donald Trump, do të takojë liderin palestinez Mahmud Abbas, më 3 maj në Shtëpin5 e Bardhë. Trump dhe Abbas do të flasin për...

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GjND) në Hagë, tha të mërkurën se nuk do të vendos masë me të cilën do të urdhërohej Rusia të ndalonte financimin dhe pajisjen e...