Vdes komediani, pësoi sulm në zemër

Komediani i njohur, Sean Hughes ka humbur jetën në moshën 51-vjecare. Menaxherët e tij konfirmuan se ai humbi jetën të hënën nga një arrest kardiak.

Me 8 tetor, Sean shkruajti në rrjetin social Twitter se ishte në spital. Mendohet se po kurohej për sëmundjen e mëlçisë.

Shumë emra të njohur si komedianët Al Murray dhe Jason Manford kanë shprehur ngushëllimet e tyre për familjen, si dhe e kanë vlerësuar si një nga aktorët më të mirë të humorit.

Very sad to hear about Sean Hughes. A brilliant comic and a lovely bloke. RIP.

— JasonManford (@JasonManford) October 16, 2017