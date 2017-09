Vazhdon sherri Gaga-Madonna, çfarë po ndodh mes tyre?

Debati mes Madonna dhe Lady Gaga në 2012 mbahet mend mirë kur filluan kritikat për muzikën e njëra-tjetrës.

Ishte Madonna ajo që i quajti këngët e Lady ‘të papërpunuara’, dhe më pas kjo e fundit ka treguar në filmin e saj më të ri se dëshironte që gjithçka ta flisnin përballë. Duket se ato i mbajnë mend mirë inatet e vjetra.

“Gjithçka mes meje dhe Madonna është se unë e admiroja atë dhe vazhdoj ta admiroj, nuk ka rëndësi çfarë mendon për mua. Në fakt, ka! Gjëja e vetme që më shqetëson është se jam nga Italia dhe New York, kështu që nëse kam problem me dikë do ia them në fytyrë. Nuk ka rëndësi sa respekt kam për të si këngëtare, nuk mund ta harroj faktin që ajo nuk mund të më shihte në fytyrë për të më thënë se muzika ime nuk është e mirë ose diçka tjetër”, ka thënë Gaga.

Në dokumentarin për Netflix, ajo shpjegon se kërkon nga Madonna vetëm t’ia thotë gjithçka ka në fytyrë, pa u patur nevojë që të shprehë mendimin publikisht. Ndërkohë, diva e popit nuk ka reaguar akoma për këtë gjë.