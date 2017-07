Vaskat magjike që ndodhen 20 km larg Tiranës (Foto)

Mund të themi me plotë gojën që nuk e njohim as vendin tonë e as bukuritë natyrore të tij. Ja për shembull, a e keni ditur se jo më shumë se 20 kilometra larg Tiranës ndodhen disa kanione të mrekullueshme që shtrihen përgjatë lumit Erzen?

Uji i lumit ka krijuar mrekulli të vërtetë në pjesët shkëmbore dhe në disa prej tyre, thellësia është aq e madhe, saqë edhe mund të notoni në to shkruan joq.

Po të shikoni me kujdes fotot e shkrepura nga Valter Zhara do të kuptoni se çfarë mrekullish që ndodhen kaq pranë nesh jemi duke humbur nga dita në ditë. Vizitoni Shqipërinë, njihuni më shumë me bukuritë që na rrethojnë dhe do të kuptoni se nuk do të keni asnjë nevojë për të shkuar jashtë shtetit.