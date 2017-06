Vapa afrikane edhe sot mbretëron në Kosovë, ja temperaturat

Temperaturat gjatë ditës së sotme në Kosovë, pritet të jenë mjaftë të larta. Ato maksimale pritet që të shkojnë deri në 37 gradë celsius.

Ndërkohë që temperaturat minimale do të sillen nga 16C deri në 17celsius, transmeton Gazeta Express.

Vapa afrikane pritet të zgjatë deri të shtunën, ndërsa sipas parashikimeve të fundit, ditën e diel një turbullirë nga Atlantiku do të depërtojë edhe mbi rajon, që do të sjell mot më të freskët, vende-vende me reshje lokale shiu dhe bubullima. Temperaturat maksimale do të zbresin deri në 26C.

Do të fryejë erë mesatare dhe e fuqishme nga jugperëndimi 4-14m/s. Shtypja atmosferike pritet të zbres lehtë nën vlera normale.