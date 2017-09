Vajza që u kap me futbollistin: Do kisha fjetur me të

Vajza që ishte me futbollistin Wayne Rooney kur u arrestua se po i jepte makinës në gjendje të dehur i ka kërkuar bashkëshortes së tij që ta falë, por ka dhënë një deklaratë të madhe.

“E kuptoj se ajo është e mërzitur me të pas arrestit, ky është budallik dhe ai nuk duhet ti kishte dhënë makinës time, por nuk dukej se kishte kaluar limitin. Por nuk mund ta fajësojë për ndonjë gjë që ka ndodhur me mua sepse në fakt nuk ka ndodhur asgjë. Ajo që bëmë ishte pak argëtim i padëmshëm,” -tha ajo për Dailmail.

Pas kësaj, Laura Simpson shtoi se ata u puthën dhe u përqafuan, por do kryente marrëdhënie me të nëse do i jepej rasti.

Ndërkohë bashkëshortja Coleen i lutet paparacëve që të mos e ndjekin kudo që shkon.