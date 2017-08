Vajza që ka flokë si të Einstein’it për shkak të një çrregullimi të rrallë (Foto)

Sindromi prej të cilit vuan vogëlushja Shilah është aq i rrallë, sa që në tërë botën nuk mund të gjenden më shumë se 100 raste. Nuk ka as ndonjë emërtim në shqip. Nëse ia vëmë një emër, do të ishte ‘sindromi i flokëve të pakrehura’.

Kjo vajzë 7 vjeçe është bërë fytyrë e famshme në internet pasi prindërit i hapën një llogari në Instagram, profil që i është përkushtuar pikërisht flokëve të saj dhe faktin së janë ndryshe nga të zakonshmet, përcjellë Gazeta Metro.

Vogëlushja për nga koka i ngjan Albet Anjsteinit, sepse flokët në kokën e saj kanë formë pothuaj identike me ato të shkencëtarit, vetëm se te ajo me gjasë janë më të buta.

“Njerëzit gjithmonë me mbajnë në mend, posaçërisht në shkollë. Fëmijët e të gjitha klasave e dinë kush jam, por mendoj se shokët e mi do të dëshironin të kenë frizurën time., thotë vogëlushja nga Melbourni, e cila së bashku me nën Celeste, nuk arrin ti drejtojë flokët sado që përpiqet.

Megjithatë, familja nuk e ka ditur se që Shilah ka një mutacion gjenetik. Në fillim mendon se është vetëm shaka, e ka shumë t tillë që ende nuk besojnë. Por lehtë e kanë të binden me një kërkim të thjeshtë në Google. Edhe pse përvoja tregon se problemi i zbutjes së këtyre flokëve me kalimin e viteve zvogëlohet, kjo vajzë kënaqet dhe nuk do i ndërronte me asgjë në botë. As edhe atëherë kur është viktimë e komenteve apo shikimeve të çuditshme. Megjithatë, ajo tashmë ka mësuar që gjithçka të përdorë në të mirën e saj. Pikërisht për shkak të këtij qëndrimi dhe karizmës së saj, prindërit mendojnë se në të ardhmen ajo do të bëhet modele. /gazetametro.net