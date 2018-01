Vajza e Nysretit një super bombë, ia kalon të gjithave

Biona Muqiqi është vajza e këngëtarëve të njohur Nysret dhe Merita Muqiqi.

Ajo u bë e njohur për publikun e gjerë si vajza e një familje artistësh, të cilët janë mjaft të dashur për publikun shqiptar. Biona është tejet aktive në rrjetet sociale e cila nuk heziton të shpërndajë imazhe me ndjekësit që ka. E në këto të fundit të publikuara ajo duket e mahnitshme me stilin e ri të flokëve dhe me një pamje kaq elegante.

Vajza e çiftit Merita dhe Nystret Muqiqit, Biona pritet së shpejti të sjellë projektin e parë si këngëtare, ajo duket se i plotëson të gjitha “kushtet” për të qenë një artiste, ndërsa poston video duke i treguar aftësitë e saj profesionale. Duhet përmendur, që është ndër vajzat më të bukura të artistëve shqiptar, e me imazhet që publikon, ajo është në qendër të vëmendjes./GazetaBlic.