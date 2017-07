Ushtarët e Maqedonisë në ushtrime ushtarake me amerikanët

Ministria e mbrojtjes e Maqedonisë ka njoftuar se 95 pjesëtarë të armatës do të marrin pjesë në ushtrime të përbashkëta ushtarake me afro 300 ushtarë amerikanë, me emrin Kalorësi Mbrojtës 17.

Zyrtarët e Maqedonisë thanë mbrëmë se manovrat fillojnë sot dhe zgjasin deri më 10 gusht.

Ministria e mbrojtjes e Maqedonisë tha se ushtrimet ushtarake mbahen në bazën e armatës në Krivolak.

Ky ushtrim po bëhet pas manovrave shumë më të mëdha, në të ciliat ishin përfshirë më se 25 mijë ushtarë nga 22 vende anëtare të NATO-s dhe shtetet partnere, të mbajtura në Rumani, Hungari dhe Bullgari.

Ambasadori amerikan në Shkup, Jess Baily, tha se ushtarët e Shteteve të Bashkuara do të udhëtojnë prej ushtrimeve në Rumani, për të marrë pjesë në manovrat në Maqedoni.