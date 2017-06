Ushqyerja me gji ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe kancerit ovarian tek nëna

Qumështi i gjirit u jep foshnjave një sasi fillestare të baktereve të mira dhe qelizash që luftojnë viruset. Foshnjat që ushqehen me qumësht gjiri tentojnë të zhvillojnë sisteme imune më të forta, të jenë më pak të riskuar nga alergjitë, astma dhe infeksionet e veshit, në krahasim me fëmijët që ushqehen me qumësht formulë.

Por mesa duket fëmijët nuk janë të vetmit që përfitojnë, pasi dhe nënat gjatë gji dhënies humbasin peshën e fituar gjatë shtatzënisë, djegin kalori dhe kanë më pak rrezik të preken nga kanceri i gjirit ose i vezoreve gjatë viteve në vazhdim.

Një studim i ri i publikuar në Journal of the American Heart Association ka dalë gjithashtu në përfundimin se ushqyerja me gji mund të reduktojë ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve të zemrës edhe një dekadë pas lindjes.

Hulumtimi përfshiu rreth 290,000 gra në Kinë dhe studiuesit ndoqën gratë për gati 10 vjet .Gratë që kishin ushqyer foshnjat e tyre me gji kishin një rrezik 9% më të ulët për t’u prekur nga sëmundjet e zemrës në krahasim me gratë e tjera.

Gratë që kishin më shumë se një fëmijë dhe që i kanë ushqyer foshnjat për dy vjet ose më shumë e ulnin riskun për tu prekur nga këto sëmundje me 18%.