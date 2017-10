Ushqimet që ju ndihmojnë të parandaloni gripin

Shprehja ne jemi çfarë hamë është e vërtetë, prandaj duhet të konsumojmë ushqime që kanë vlera ushqyese për të parandaluar sëmundjet e stinës si gripi.

Nuk bëhet fjalë vetëm për fruta e perime siç jemi mësuar të dëgjojmë zakonisht. Ekzistojnë disa ushqime që forcojnë imunitetin në ditët e ftohta, si:

1- Peshku Salmon, Tuna apo Makarel, të cilat janë të pasura me proteina dhe me acide yndyrore Omega 3 duke ndikuar kështu në aktivizimin e qelizave T, të cilat mbrojnë organizmin nga sëmundjet.

2- Guaca deti, të ngjashme me midhjet, të cilat janë të pasura me vitaminë C dhe E , si dhe shumë antioksidantë duke ndihmuar në mirëqenien e përgjithshme të organizmit.

3- Hudhra përmban shumë kalcium , potasium që luftojnë bakteret e këqija dhe parandalojnë ftohjen.

4- Frutat agrume, të cilat kanë cvitaminë C dhe parandalojnë ftohjen. Sugjerohet që të konsumohen sa më shumë feta portokalli dhe limoni sepse ndikojnë në sistemin tuaj imunitar.

5- Finoku ose kopra është shumë e pasur me vitaminë C dhe ndikon në përforcimin e rezistencës trupore.

6- Kosi përmban probiotikë që ndihmojnë organizmin të luftojë infeksionet e ndryshme.

7- Çaji jeshil është shumë i pasur me antioksidantë dhe lufton radikalet e lira, duke përforcuar imunitetin e organizmit.

8- Speci i kuq është shumë i pasur me vitaminë C, ai përmban dyfishin e vitaminës C krahasuar me agrumet (si limonët, portokalltët etj.), prandaj përforcon sistemin tuaj imunitar dhe parandalon ftohjen.

9- Qumështi përmban vitaminë D, i cili forcon kockat e trupit dhe parandalon sëmundjet e zemrës.