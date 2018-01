“Used to Be”, kënga e re nga Gashi

Reperi me prejardhje shqiptare, Gashi ka publikuar këngën e tij më të re “Used to Be”.

Complex shkruan se rritja e Gashit në vitet e fundit nuk është lënë pa u vërejtur nga Roc Nation, që tashmë ka kontratë me reperin me bazë në Brooklyn.

Gashi është në përfundim të albumit të radhës “Stairs 2”, dhe sot ka publikuar këngën e krijuar nga Ben Billions “Used to Be”, të cilën e sjell me videoklip, në të cilin shihet Gashi me grupin e tij në New York City.

Më poshtë mund ta dëgjoni këngën më të re nga Gashi.