Urrejtja në mes kroatëve autokton dhe atyre nga Kosova

Në të njëjtën kohë, do të kremtohet edhe festa e Antun Muziq, një prift nga Letnica, i cili përfundoi si dëshmor i regjimit të Enver Hoxhës. Ka ndërruar një gjeneratë e tërë që kur në Vocinin e shkatërruar nga lufta erdhën Kroatët nga Kosova, duke ikur nga persekutimi nga shtetit që zhdukej, duke shkatërruar gjithçka para tyre, në shtetin vendbanimet e të cilave do të ndërtohen përsëri, nga hiri, shkruan në një publikim Vecernji, transmetuar nga Kosova.info.

Në Vocin kushtimisht ishte ashtu dhe Predrag Filiq ende mban mend qartë se gjëja e parë që pa në fshat ishte një vend I mbeturinave e madhe në flakë. Megjithëse edhe pse erdhi nga Shashari I Kosovës, kur e pa atë pamje, vetëm një pyetje u përplas me kokën e tij: Jezus, ku kam ardhur? “Nuk isha dymbëdhjetë vjeç,” thotë ai. “Në fund të viteve nëntëdhjetë, papritmas dolën zërat se erdhën “shqiptarët”. Brezave që u ishte vjedhur rinia atëherë nuk reaguan, më të moshuarit thanë se “shqiptarët kanë shumë fëmijë” dhe se së shpejti do të “dominojnë të gjithë zonën”. Kroacia ishte në luftë dhe me eliminimin e paragjykimeve nuk kishte askush për t’u marrë me to.

Të shpërndara në pjesë tjera të vendit, kroatët nga Kosova prisnin një ndarje të mëtejshme të fatit, vendosjen dhe kujdesin e strehimit kur nga shteti morën toka dhe materiali ndërtimor ata vetë ngritën çati mbi kokat e tyre. Jeta vazhdoi. Rindërtimi ishte në ritëm të plotë, ne të gjithë punuam, nga më të rinjtë në më të moshuarit, kujton Filiq.

Pas fillores, Predrag mbaroi shkollën e mesme në Slatinë, pastaj studioi në Zagreb studioi pylltarinë. Sot, ai është tridhjetë e shtatë vjeç dhe po bën një mandat të tretë në krye të komunës. Ai është anëtar i HDZ-së. Bashkëshorten e njohu gjatë studimeve dhe ajo erdhi nga një qytet i zhvilluar i Istriës në një fshat të vendosur nën Papuk, ku pamja ekonomike është e dobët ndërsa ajo demografike – e shkëlqyeshme, prandaj komuna Voçin është më e reja në Kroaci. Mosha mesatare e popullsisë, ku në regjistrimin e fundit ishte 2389, është 33.1 vjet. Në vitin 2001 ata ishin edhe më të rinj dhe kishin mesatarisht 27 vjet e gjysmë. Sa i përket strukturës së popullsisë, më së shumti ka ardhacak nga Kosova, por ka edhe nga pjesë të tjera të ish Jugosllavisë – në rrethinat e Zepcës, Travnikit, Vojvodinës. Rreth një e katërta e popullsisë është me vendbanim. Deri para luftës popullata shumica serbe, tani nacionaliteti kroat. Në dhjetë vitet e fundit nga këtu kanë dalë 70 njerëz me arsim të lartë. Punë nuk ka. Në berzë janë 350 njerëz, ndërsa një pjesë e popullatës së këtushme shkon në punë të përkohshme në Gjermani. Kryesisht fjala është për migrime dy javore. Komuna njihet me fuqi pune në ndërtimtari që shkon në baushtel në Munhen dhe rrethinë. Por disa familje janë zhvendosur në mënyrë të përhershme, dhe nëse kjo na përfshinë edhe këtë komunë, e cila është zgjeruar në Sllavoni, fshati mund të boshatiset sepse familjet këtu janë me numër të madh të anëtarëve, shumica janë të lidhur familjarisht dhe disi të gjitha këto vite kanë arritur të mbahen të mbledhur.

“Të pasur jemi me pyje, por nga 20 kamionë të lëndës që gjatë ditës prodhohet këtu në rajonin e komunës, bëhen vetëm dy. Të gjitha të tjerat transportohen më tutje. Nëse këtu do të prodhohej më shumë, shumë shpejt do të hapeshin 200 vende pune, sepse këto dy kamionë sigurojnë punë gjatë ditës për 50 njerëz. Presim që shteti të ndërmerr diçka sepse druri gjithmonë kë qenë resurs i fshatit. Ne kemi bërë shumë në çështjen e infrastrukturës, por kjo nuk është jetë, por rindërtim”, tha Filic duke thënë për vete se nuk është politikan i vërtet por vetëm komunal.

Sa I përket jetës shoqërore, në Vocin deri para dhjetë vitesh ka ekzistuar vetëm klubi futbollistik. Tani këtu veprojnë disa klube. Filic thotë se kanë mjekun, stomatologun, postën mjekësore, linjën e autobusit për Sllatinë, taksi…Kuptohet shkollën dhe çerdhen.

“Ky është vend I bukur për jetë , thotë kreu I bashkisë së njërës nga komunat më të varfra në Kroaci. Nuk ka të drejtë Filiqi që ditët e fundit, që kur 17 vjecari Dino në kafiterinë Gambino në Sllatinë me thikë ka goditur gjashtë të rinj, shkruhet e flitet si një vend ku banorët e vjetër as pas 25 viteve nuk I kanë pranuar ardhacakët nga Kosova:

“Stereotipat ekzistojnë, I kam përjetuar edhe vetë, por tani ka ndodhur që historia e një shoqërie nga skaji është sjellë në epiqendër të ngjarjeve. Ky ka qenë vetëm një shkas që në gjithë këtë të përzihen njerëzit nga të dy anët që janë në kaos. I jemi frikësuar një skenari të tillë. Unë në Sllatinë ndihem mjaft mirë, atje kam shumë miq. Në mjedisin e shëndoshë kurrfarë problem nuk ka. Ndërsa mjedisi I shëndoshë rrjedh nga familja e shëndoshë, të gjitha të tjerat janë kozmetik. Kurrfarë konflikte të mëdha nuk ka tek ne. Tema është hiperbolizuar”, pohon Filiq, por menjëherë pas daljes nga objekti I komunës, banorët vendës tregojnë diçka tjetër, duke thënë se problem gjithmonë ka pasur dhe se këtë vit shteti nuk ka ndërmarrë asgjë dhe se aty erdhën vetëm pasi ka ndodhur e keqja.

Ndoshta në të njëjtën kohë kur kryebashkiaku dhe kleriku do të shtypin ftesat, dhe policia do të shkruante oraret e patrullimit në rrugët e Slatina dhe Voq, për të parë nëse të miturve u jepet alkooli, të mbikëqyrin nëse më të rinjtë se 16 vjet në fundjavë do të jenë jashtë pas orës 23.Nën mbikëqyrjen e organeve të rendit ky vend pikërisht pas ngjarjes së përgjakshme të rinjve nga Sllatina, ku janë forcuar kontrollet janë një nga segmentet preventive dhe proaktive të policisë të drejtuar në përmirësimin e gjendjes së sigurisë në rajonin e Zhupës së Viroviticës-podravkës. Në mbledhjet e këshillit për preventivat e kriminalitetit. Është e mjaftueshme që njerëzit vetëm ti shohin dhe gjithçka do të jetë qetë”, thotë Zvonimir Bertiq pronar I hapësirës ku ndodhet kafiteria Gambino. Derisa na tregon si dihet kur grupe të caktuara vijnë vetëm për të prishur rendin, këtu edhe pronari I lokalit duhet të jetë psikolog I mirë për të parandaluar sepse në fund në gjykatë përfundojnë edhe ai edhe sigurimi dhe në fund pësojnë nga poterexhiu, kamerierja Metja qëndron në banak vetëm aq sa e ka të nevojshme për të bërë kafe, dhe sikur në ndonjë trase mbush gotat në tavolinat e mysafirëve. Në anën e kundërt ndodhet lokali ku ka ndodhur incidenti I përgjakshëm, për çka është mbyllur ajo pjesë. “Pronari ka vendosur të mos punojë , më së tepërmi për shkak të sigurisë sonë. Dhe të mos I ndodhë ndonjërit diçka”, thotë Mateja. Kamerierja thotë se në rrugë shihen më shumë policë dhe kthehen në lokal për të parë nëse gjithçka është në rregull. Nëse pyesni Bertiqin pse erdhi deri te kjo që pas 25 viteve pasi kanë ardhur autobusët nga Kosova në Vocin dhe Ceralije, duhet ndërmarrë programe preventive, pa hamendje përgjigjet se fajtor janë politika, policia dhe gjykata. Dhe me këtë do të pajtohen shumë sllatinas. Se është kështu nuk hamenden ta thonë as në Cerali. Dallimi është vetëm në interpretim se kujt gji8thë këto vite u shkoi për dore politika, policia dhe gjyqësia.

“Fëmijët tanë kanë dezertuar nga APJ dhe kanë ikur për ta mbrojtur Kroacinë e cila na bëri thirrje që këtu të vendoseshim. Dhe më pas vetëm na kanë zbarkuar nga autobusët dhe na kanë lënë në vende të shembura të gjendemi sit ë mundemi. Në fshat është qetë, rinia vetëm rri sepse nuk ka punë. Na quajnë social, edhe pse nuk kanë arsye për këtë sepse jemi të aftë dhe të shëndetshëm. Vetëm se nuk kemi çka të punojmë. Por edhe ata që punojnë për një pagë 2800 deri 3300 kuna dhe mbijeto-flet shoqëria në tarracën e kafe barit Willy në afërsi të Ceralisë. Në afërsi të kafiterisë është hapur një sallon ondulimi, në një objekt të pylltarisë. Ceralia ka kishë, shkollë, klub futbollistik dhe një pallat shoqërie, në plan ishte ta kenë edhe një çerdhe. Shtëpitë kryesisht janë një katesh pa fasada. “Na urrejmë neve, ne I urrejmë ata”. Fshatin tonë e quajnë Las Vegas sepse kemi ndërtuar shtëpi. Luftojmë. Në Kosovë për shqiptarët kemi qenë latin, për serbët ustasha, ndërsa këtu jemi shqiptar. Ka ndodhur që në fshatin tonë në sllatinas i dehur ka përfunduar në një hendek dhe të gjithë jemi mbledhur për ta nxjerrë. Po ti ndodhte dikujt prej fëmijëve tanë në Sllatinë, ata do të na shtynin edhe më tej. Ata na urrejnë, dhe jo ne ata. Dhe pasi fëmijët tanë janë therë, dikush në shkollën e mesme në Sllatinë në bankë vizatoi një mashkull me dy thikë dhe mesazhin, “vrisni shqiptarët”, thonë banorët duke u ankuar se fëmijët e tyre për gjënë më të vogël përfundojnë në burg, duke I akuzuar se dhjetë rrahin një dhe arsyetohen se kështu duket sepse ata gjithmonë qëndrojnë bashkë dhe nuk ikin kur fillon rrahja për dallim nga sllatinasit, të cilët një apo dy I lënë vetëm. “Ne jemi plot, kur njëri është në telashe, të gjithë ndihmojmë. Ndërsa sllatinasit ikin. Po të mos ishim ngritur dhe kemi shkuar për të protestuar para policisë, sigurisht se do të heshtej ose sërish do të ishim fajtor edhe pse gjatë rrahjeve asnjëherë nuk kemi përdorë thikat as armët por vetëm grushtet’, thonë banorët duke nënvizuar se nuk kanë besim në policinë. Andaj Danijel Simoni, vëllai I së cilit ka marrë lëndime në Gambino, nuk do të shkojë në tribunën të cilën policia e organizon:”Nuk do të më provokojnë, dhe gjithmonë na provokojnë. Në një ditë policia ka nxjerrë vëllain tim nga autobusi dhe e ka pyetur pse ka ardhur në Sllatinë. Po çka është kjo? Kur fëmijët tanë janë sulmuar edhe unë jam dërguar në stacion. Të gjithëve na kanë mbajtur dhjetë orë, edhe të lënduarit për të mos prishur rendin. Na kanë liruar pasi kanë kapur sulmuesin. Po ai vogëlushi që na sulmoi…Gjyshi I tij është me origjinë nga Kosova, shqiptarë. Po ai është shqiptar, dhe jo ne”, thotë ai. Ivo Jakiq zyrtar policor nga drejtoria e policisë shpjegon se projekti do të zbatohet në bashkëpunim me bashkësinë lokale dhe se është e rëndësishme tek të rinjtë që të zhvillojnë kulturën e tolerancës. “A e dini se kur do të bëhet mirë? Vetëm atëherë kur na pranojnë si kroat nga Kosova. Dhe assesi ndryshe thotë Vilim Gegiq, pronar i kafiterisë Wilia. /KI/