Urrejtja ndëretnike e ndërfetare luftë e re në Ballkanin Perëndimor

Një delegacion i Aleancës Kosovare të Bizneseve, i kryesuar nga kryetari Agim Shahini dhe tetë personave tjerë nga Kosova po marrin pjesë në Forumin e gjashtë të Shoqërisë Civile për Ballkanin Perëndimor i organizuar nga Komisioni Evropian i cili po mbahet në Sarajevë të Bosnje Hercegovinës me 10 e 11 korrik, në të cilin po marrin pjesë të gjitha vendet e ish Jugosllavisë, Shqipërisë, Turqisë dhe EU-së.

Qëllimi i këtij forumi është fuqizimi i zërit të komunitet përmes përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe promovimi i zhvillimit ekonomik në vend.

Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare të Bizneseve, para të pranishmëve tha se: ne kemi ndarë një histori të përbashkët të sistemit komunistë, sot po e ndajmë këtë me një demokraci të vonuar në Ballkanin perëndimor. “Sot ne kërkojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian, kurse njëri tjetrit i vejmë pengesa tarifore e jo tarifore dhe këtu kemi udhëtuar për 12 orë nga Kosova, për shkak që mungon lëvizja e lirë me Bosnje Hercegovinën. Kurse me Serbinë që ishim në luftë lëvizim shumë më lehtë se me ju. Urrejtja ndërnacionale ende është prezentë, e kur kësaj po i shtohet edhe urrejtja ndër fetare e kjo është problem kjo urrejtje ndëretnike dhe ndërfetare është luftë e re në Ballkanin perëndimor”, tha Agim Shahini.

Ai shtoi se Kosova ka përparim, por disa shtete në Ballkan kanë ngecje.

Kryetari i AKB-së shtoi se shoqëritë politike, shtetërore e civile duhet të jenë të vëmendshme për këtë. Shoqëria civile në Ballkanin perëndimor në shumicën e rasteve i humb parimet e veta në mungesë të fondeve e kjo është e dirigjuar nga financuesit që shpesh janë të politizuar.

Sipas tij zëri i saj rritet kur në një vend rritet demokracia, zhvillimi ekonomik dhe ka politika nxitëse socialo-ekonomike që po mungojnë në Ballkan.

“Shoqëria civile nuk duhet të jetë vetë kritike, por edhe pragmatike, duke qenë promotor i zhvillimit ekonomik politik dhe integrues drejt EU-së e jo promovues i të këqijave të vendit të vetë për arsye se dikush e ka financuar të jenë të tillë”, tha kryetari Agim Shahini. /KI/