Uran Ismaili i thotë Sejdiut: Komunën e mbushët me militantë partiakë, me urdhër të Byrosë Politike

Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Uran Ismaili, i ka bërë replikë anëtarit të Lëvizjes Vetëvendosje, njëherësh nënkryetar i Komunës së Prishtinës, Dardan Sejdiu, i cili ka thënë se nëse partia e tij merr qeverisjen e vendit, në agjencitë shtetërore do të punësohen njerëz që s’kanë lidhje me partitë politike.

“Me qeverisjen e Vetëvendosjes do të rregullohen të gjitha dallaveret nëpër agjenci, ku nuk do të kenë më lidhje me parti politike, do të ketë vetëm punëtorë të vërtetë”, ka thënë të hënën mbrëma Sejdiu në Interaktiv të KTV’së.

Ismaili këtë deklaratë të Sejdiut e ka vlerësuar shumë joserioze. Ai ka thënë se është parë në Komunën e Prishtinës se si vepron Vetëvendosje kur ka pushtet.

“Vetëvendosje ka treguar me shembuj konkretë në Prishtinë se si mbushet administrata me militantë, e me kontrata mbi vepër”, ka thënë Ismaili për Gazetën Express.

“Sot nëpër agjenci individët zgjedhen në mënyrë transparente, me mbikëqyrjen e kompanive të huaja”, është shprehur nënkryetari i PDK’së.

“Ata nuk zgjedhen nga byrotë politike, në bazë të kritereve sa sa herë ka dalë dikush në protesta dhe sa dëme ka shkaktuar në to”, ka deklaruar Ismaili, duke thumbuar Vetëvendosjen.