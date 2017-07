Uragani Shqiptar Tefik Bajrami organizon trajnim boksi në Podujevë (FOTO)

Klubi i Boksit Llapi ka organizuar një trajnim në boks me kampionin e botës në WBU Tefik Bajrami.

Trajnimi në boks do të mbahet më 27 Korrik nga ora 19.00 deri 20.30 në Podujevë, në Palestrën e Sporteve “Hakif Zejnullahu”.

Me këtë rast të interesuarit do të kenë mundësi për të mësuar teknikat e boksit drejtpërdrejt nga mjeshtri i boksit llapjan me renome botërore.

Boksieri Bajrami i fton të interesuarit duke u uruar mirëseardhje.